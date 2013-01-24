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EasyClean

Безмешковый пылесос

FC8738/01
Общая оценка / 5
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    EasyClean Безмешковый пылесос

    FC8738/01
    Общая оценка / 5

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EasyClean Безмешковый пылесос

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    EasyClean Безмешковый пылесос

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

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      Сделайте уборку простой и легкой

      Удлиненный шнур, нет необходимости в мешках для пыли

      • 1800 Вт
      • Уборка шерсти
      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

      Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

      Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

      Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

      Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Темно-синий с фиолетовым оттенком

      • Фильтрация

        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12
        Тип фильтра
        Gore-Tex HEPA 10
        Вместительность пылесборника
        2  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Дополнительная насадка
        Насадка Turbo Brush
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        36  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        79  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        300  Вт
        Вакуум (макс)
        29  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        8  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6  кг

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