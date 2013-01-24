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Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 275 Вт обеспечивает отличный результат очистки.
Эргономичная ручка поможет предотвратить возникновение напряжения в области кистей рук. Легко управляется одной рукой. Уборка становится удовольствием!
Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты