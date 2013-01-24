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PowerPro

Безмешковый пылесос

FC8760/01
Общая оценка / 5
  • Уборка без усилий, высокая эффективность Уборка без усилий, высокая эффективность Уборка без усилий, высокая эффективность
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    PowerPro Безмешковый пылесос

    FC8760/01
    Общая оценка / 5

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerPro Безмешковый пылесос

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PowerPro Безмешковый пылесос

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

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      Уборка без усилий, высокая эффективность

      Благодаря технологии PowerCyclone

      • 2000 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Моющийся фильтр HEPA 10
      Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.

      Мощный мотор 2000 Вт

      Мощный мотор 2000 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 360 Вт для великолепных результатов уборки.

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

      Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

      Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

      Фильтр из вспененного материала можно легко мыть под струей воды. Это увеличит срок его службы.

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Ярко-красный

      • Фильтрация

        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 10
        Фильтр защиты электродвигателя
        Долговечный моющийся фильтр
        Вместительность пылесборника
        2  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка на колесиках

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        37  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        80  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        360  Вт
        Вакуум (макс)
        33  кПа

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Легкое отсоединение
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,5  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        440 x 300 x 290  миллиметра

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