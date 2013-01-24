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Собирает на 40 % больше пыли
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Собирает на 40 % больше пыли
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах
Собирает на 40 % больше пыли
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Собирает на 40 % больше пыли
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворc ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.
Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.
Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.
Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.
Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Забота об окружающей среде
Простота использования
Вес и габариты
FC8038/01
CRP746/01
CRP744/01
CRP741/01
CRP738/01
CRP735/01