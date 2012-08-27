Тонкий робот-пылесос

Philips EasyStar — это робот-пылесос, который выполнит уборку за вас. Благодаря плоскому корпусу он может очищать пространство даже под низкой мебелью, а его длинные боковые щетки собирают грязь там, где она чаще всего скапливается. С легкостью очищает пол в таких местах, куда другим пылесосам не добраться.