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    Робот-пылесос

    FC8800/01

    Тонкий робот-пылесос

    Philips EasyStar — это робот-пылесос, который выполнит уборку за вас. Благодаря плоскому корпусу он может очищать пространство даже под низкой мебелью, а его длинные боковые щетки собирают грязь там, где она чаще всего скапливается. С легкостью очищает пол в таких местах, куда другим пылесосам не добраться.

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    Робот-пылесос

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    Тонкий робот-пылесос

    Очищает пол под мебелью и там, куда другие пылесосы не доберутся

    • Супертонкий (5 см)
    • 2-этапная система очистки
    • Боковые щетки XXL
    • Время работы 50 минут
    Тонкий корпус позволяет проникнуть туда, куда другие пылесосы не доберутся

    Тонкий корпус позволяет проникнуть туда, куда другие пылесосы не доберутся

    Тонкий корпус высотой всего 50 мм позволяет без труда очищать пространство под мебелью — там, где чаще всего скапливается грязь. Этот пылесос выполняет уборку даже в труднодоступных местах, там, куда другие пылесосы не доберутся.

    Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

    Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

    Благодаря длинным боковым щеткам этот пылесос эффективно убирает пыль в углах и вдоль стен. Он добирается до мест, где скапливается больше всего пыли.

    Управление нажатием 1 кнопки упрощает использование

    Управление нажатием 1 кнопки упрощает использование

    Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.

    2-этапная система очистки для удаления грязи и пыли

    2-этапная система очистки для удаления грязи и пыли

    С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь

    ИК-датчики позволяют перемещаться, обходя ступени

    ИК-датчики позволяют перемещаться, обходя ступени

    Во время перемещения по дому ИК-датчики в нижней части пылесоса не дают ему упасть со ступеней. Прибор перемещается самостоятельно, обходя ступени и края.

    • Насадки и аксессуары

      Прочие аксессуары
      • 1 выходной фильтр
      • Адаптер питания перем. тока
      • Боковые щетки (1 пара)

    • Дизайн

      Цвет
      Синий металлик

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      300 x 50  mm
      Вес изделия
      1,3  kg
      Вес с упаковкой
      2,3  kg

    • Социальная ответственность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0.7  W

    • Производительность

      Тип элемента питания
      14,4 В NiMH/800 мА*ч
      Время зарядки
      4  hour(s)
      Время работы
      50  minute(s)

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,2  l

    • Удобство использования

      Особые функции
      Датчик ступеней
      Типы полов
      Дерево, ламинат и плитка

    Badge-D2C

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