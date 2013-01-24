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Великолепные результаты в одно мгновенье
Линейка пылесосов Jewel идеально подходит для тех, кто хочет быстро достичь идеальных результатов уборки. Устройства поставляются в комплекте с запатентованной насадкой TriActive, которая одновременно выполняет три действия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные результаты в одно мгновенье
Линейка пылесосов Jewel идеально подходит для тех, кто хочет быстро достичь идеальных результатов уборки. Устройства поставляются в комплекте с запатентованной насадкой TriActive, которая одновременно выполняет три действия. Узнать обо всех преимуществах
Великолепные результаты в одно мгновенье
Линейка пылесосов Jewel идеально подходит для тех, кто хочет быстро достичь идеальных результатов уборки. Устройства поставляются в комплекте с запатентованной насадкой TriActive, которая одновременно выполняет три действия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные результаты в одно мгновенье
Линейка пылесосов Jewel идеально подходит для тех, кто хочет быстро достичь идеальных результатов уборки. Устройства поставляются в комплекте с запатентованной насадкой TriActive, которая одновременно выполняет три действия. Узнать обо всех преимуществах
Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.
Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.
Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8031/00
CRP741/01
CRP485/01
CRP453/01
CP9260/01
FC8030/00