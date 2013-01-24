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Jewel

Мешковый пылесос

FC9071/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Великолепные результаты в одно мгновенье Великолепные результаты в одно мгновенье Великолепные результаты в одно мгновенье
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    Jewel Мешковый пылесос

    FC9071/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Jewel Мешковый пылесос

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Jewel Мешковый пылесос

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах

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      Великолепные результаты в одно мгновенье

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      • 2000 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      • 3 л
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Васильковый

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Вместительность пылесборника
        3  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        43  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        76  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        450  Вт
        Вакуум (макс)
        32  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,7  кг

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