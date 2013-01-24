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Великолепные результаты в одно мгновенье
Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные результаты в одно мгновенье
Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах
Великолепные результаты в одно мгновенье
Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные результаты в одно мгновенье
Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия. Узнать обо всех преимуществах
Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8031/00
CRP735/01
CRP485/01
CRP453/01
CP9260/01
FC8030/00
FC6029/01