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StudioPower

Мешковый пылесос

FC9080/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник
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    StudioPower Мешковый пылесос

    FC9080/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 5 780 руб.

    StudioPower Мешковый пылесос

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 5 780 руб.

    StudioPower Мешковый пылесос

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

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      Маленький старательный помощник

      Компактный, но мощный

      • 2000 Вт
      • Технология AirflowMax
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Большой радиус действия 11 м

      Большой радиус действия 11 м

      Благодаря шнуру длиной 8 м радиус действия пылесоса составляет 11 м, что исключает необходимость его переключения из розетки в розетку.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        450 x 240 x 240 mm
        цвет
        Синий
        Воздушный поток (макс)
        40 л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Вакуум (макс)
        30 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        400 W
        Вес изделия
        6 kg
        Уровень шума (Lc IEC)
        78 дБ
        Входная мощность (макс)
        2000 W

      • Простота использования

        Длина шнура
        8 m
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Радиус действия
        11 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        Щелевая насадка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        3 л
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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