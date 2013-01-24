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StudioPower

Мешковый пылесос

FC9083/01
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  • Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник
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    StudioPower Мешковый пылесос

    FC9083/01
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      Маленький старательный помощник

      Компактный, но мощный

      • 2000 Вт
      • Технология AirflowMax
      • Паркет
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Большой радиус действия 11 м

      Большой радиус действия 11 м

      Благодаря шнуру длиной 8 м радиус действия пылесоса составляет 11 м, что исключает необходимость его переключения из розетки в розетку.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        450 x 240 x 240 mm
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        цвет
        Ярко-красный
        Воздушный поток (макс)
        40 л/с
        Уровень шума (Lc IEC)
        78 dB
        Мощность всасывания (макс.)
        400 W
        Weight of product
        6 kg
        Входная мощность (макс)
        2000 W
        Вакуум (макс)
        30 kPa

      • Простота использования

        Радиус действия
        11 m
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Carrying handle
        Верхняя и передняя
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Длина шнура
        8 m
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Wheel type
        Резина
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Accessories included
        Щелевая насадка
        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Additional nozzle
        Насадка для паркета
        Standard nozzle
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        3 l
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        HEPA Air Seal
        Да
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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