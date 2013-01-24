Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки

Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах