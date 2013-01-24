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Performer

Мешковый пылесос

FC9150/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки
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    Performer Мешковый пылесос

    FC9150/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки

    Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Performer Мешковый пылесос

    Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки

    Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки

    Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Performer Мешковый пылесос

    Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки

    Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах

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      Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки

      Очень высокая мощность всасывания

      • 2000 Вт
      • Мощность всасывания 425 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 425 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 425 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 425 Вт

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

      Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

      Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Темно синий

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Вместительность пылесборника
        4  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        45  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        76  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        425  Вт
        Вакуум (макс)
        33  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6,3  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 320 x 280  миллиметра

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