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Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки
Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки
Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах
Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки
Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ни один другой пылесос не обеспечит более гигиеничной уборки
Ни один другой пылесос не обеспечит столь гигиеничной уборки. Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт!) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 425 Вт
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8031/00
FC6059/01
FC6041/01
FC6024/01
CRP741/01
CRP735/01
CRP453/01
CP0197/01
FC8030/00
FC6039/01