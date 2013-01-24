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Performer

Мешковый пылесос

FC9160/01
Общая оценка / 5
  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность
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    Performer Мешковый пылесос

    FC9160/01
    Общая оценка / 5

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая всасывающая мощность

      Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

      • 2200 Вт
      • Мощность всасывания 500 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

      Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

      Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Темно синий

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Вместительность пылесборника
        4  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        47  л/с
        Входная мощность (IEC)
        2000  Вт
        Входная мощность (макс)
        2200  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        500  Вт
        Вакуум (макс)
        34  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        12  м
        Длина шнура
        9  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6,3  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 320 x 280  миллиметра

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