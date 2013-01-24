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Performer

Мешковый пылесос

FC9164
Общая оценка / 5
  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность
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    Performer Мешковый пылесос

    FC9164
    Общая оценка / 5

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая всасывающая мощность

      Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

      • AnimalCare

      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Императорский багряный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        S-bag Anti-Odour
        Вместительность пылесборника
        4  Д
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Фильтр HEPA AirSeal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Дополнительная насадка
        Насадка Turbo Brush
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        47  л/с
        Входная мощность (IEC)
        2000  Вт
        Входная мощность (макс)
        2200  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        500  Вт
        Вакуум (макс)
        34  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        12  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Длина шнура
        9  м
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Телескопическая металлическая трубка с лаковым покрытием из 3 элементов
        Тип колес
        Резина

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6,3  кг

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