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Performer

Мешковый пылесос

FC9170/07
Общая оценка / 5
  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность
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    Performer Мешковый пылесос

    FC9170/07
    Общая оценка / 5

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая всасывающая мощность

      Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

      • 2000 Вт
      • Мощность всасывания 500 Вт
      • Моющийся фильтр HEPA 13
      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Подарочный набор для чистки автомобиля

      Подарочный набор для чистки автомобиля

      В комплектацию всех пылесосов Performer Special Edition входит подарочный набор для чистки автомобиля. В этом замечательном наборе вы найдете все необходимые инструменты для чистки автомобиля. Для разных поверхностей предусмотрены соответствующие насадки. Все насадки легко устанавливаются на пылесос Performer Special Edition. В набор входят: тряпочка из микроволокна, регулируемая щетка для панели, удлиненная щелевая насадка, универсальная насадка, а также специальная насадка для обивки.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Титан

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Вместительность пылесборника
        4  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Стандартная насадка
        Насадка TriActive
        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        47  л/с
        Входная мощность (IEC)
        2000  Вт
        Входная мощность (макс)
        2200  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        500  Вт
        Вакуум (макс)
        34  кПа

      • Простота использования

        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Легкое отсоединение
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        12  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6,3  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 320 x 280  миллиметра

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