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Marathon

Безмешковый пылесос

FC9210/01
Общая оценка / 5
  • Профессиональная уборка Профессиональная уборка Профессиональная уборка
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    Marathon Безмешковый пылесос

    FC9210/01
    Общая оценка / 5

    Профессиональная уборка

    Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2000 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Marathon Безмешковый пылесос

    Профессиональная уборка

    Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2000 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа. Узнать обо всех преимуществах

    Профессиональная уборка

    Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2000 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Marathon Безмешковый пылесос

    Профессиональная уборка

    Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2000 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональная уборка

      Мощное непрерывное всасывание

      • 2000 Вт
      • Мощность всасывания 350 Вт
      • Моющийся фильтр HEPA 13
      Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мощный мотор пылесоса Marathon (2000 Вт) обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди пылесосов данной категории. А эффективная конструкция делает этот пылесос практически бесшумным.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

      Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Фильтрация

        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Фильтр HEPA AirSeal
        Да
        Вместительность пылесборника
        2  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        40  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        76  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        350  Вт
        Вакуум (макс)
        30  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        7,2  кг

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