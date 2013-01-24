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Marathon

Безмешковый пылесос

FC9222/01
Общая оценка / 5
  • Работает больше и дольше Работает больше и дольше Работает больше и дольше
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    Marathon Безмешковый пылесос

    FC9222/01
    Общая оценка / 5

    Работает больше и дольше

    Пылесос Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Marathon Безмешковый пылесос

    Работает больше и дольше

    Пылесос Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра. Узнать обо всех преимуществах

    Работает больше и дольше

    Пылесос Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Marathon Безмешковый пылесос

    Работает больше и дольше

    Пылесос Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра. Узнать обо всех преимуществах

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      Работает больше и дольше

      Самоочищающийся фильтр — мешки для пыли не нужны

      • 2000 Вт
      • Мощность всасывания 400 Вт
      • Фильтр HEPA 12
      • AutoClean
      Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

      Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

      После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт создает мощность всасывания до 400 Ватт и обеспечивает идеальную степень очистки.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Серебристо-жемчужный

      • Фильтрация

        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12
        Вместительность пылесборника
        1,5  Д

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        37  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        400  Вт
        Вакуум (макс)
        33  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        12  м
        Длина шнура
        9  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        7,5  кг

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