Другие продукты в комплекте
- Щетка, щелевая и маленькая насадка
- На ручке
- Насадка
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эргономичная ручка поможет предотвратить возникновение напряжения в области кистей рук. Легко управляется одной рукой. Уборка становится удовольствием!
С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!
Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.
Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.
Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.
Самый тихий пылесос в своем классе.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты