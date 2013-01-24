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- Руководство пользователя
- Шейный ремешок
- Чехол для хранения
- Гарантийный буклет
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Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Придайте информации индивидуальность
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах
Придайте информации индивидуальность
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Придайте информации индивидуальность
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах
Ограненный ассиметричный кристалл Vitrail light - это изящное сочетание стиля, простоты и потрясающего блеска. Вам недостаточно практичности? Новый брелок-USB Active Crystals преобразит процесс передачи информации.
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новый брелок USB Active Crystals поставляется в стильном, ювелирном исполнении в корпусе из полированной стали.
Прикрепите брелок USB Active Crystals к красивому ожерелью и носите на шее, как стильное украшение. Для защиты и хранения брелка Active Crystals USB прилагается чехол особенного дизайна.
Емкость памяти в 1 ГБ позволяет хранить и обмениваться файлами больших объемов - документами, музыкой и изображениями через порт USB переносного или персонального компьютера.
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Это модное украшение предназначено для хранения и обмена до 500 композиций или 2000 фотографий, что идеально подходит для личного и эффективного использования. Это удивительно просто и удобно как для матери, желающей иметь при себе фотографии своих детей, так и для деловой женщины, хранящей все необходимые файлы данных.
В комплект входит полный пакет программного обеспечения, автоматически запускающийся с брелка USB Active Crystals, и дающий доступ к полезным функциям, например, синхронизации и автоматическому сжатию файлов.
Благодаря паролю, включающему AES кодирование 256 бит, ваши важные личные данные будут защищены от неавторизованного доступа.
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