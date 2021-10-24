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  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Флэш-накопитель USB

    FM64FD180D/00

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Мгновенный перенос файлов

    • 64 ГБ
    • Star Edition 2.0
    • 2 шт. в упаковке

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Защитный колпачок создан для вашего удобства

    Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

    Легко открыть и удобно распаковывать

    Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      64  GB

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® Vista, XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и выше; Linux 2.4.0 и выше

    Badge-D2C

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