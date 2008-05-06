Ключевые слова для поиска

  • Слушайте музыку в виртуальном объемном звучании Слушайте музыку в виртуальном объемном звучании Слушайте музыку в виртуальном объемном звучании

    Микросистема Hi-Fi с DVD

    FWD831/12

    Слушайте музыку в виртуальном объемном звучании

    Плоская и потрясающая FWD831 обеспечивает изумительное звучание, обогащая ваши музыкальные впечатления в комфорте домашней обстановки. Расширьте свое звучание с помощью 3-х канальной акустической системы со звуком Incredible Surround

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Микросистема Hi-Fi с DVD

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Слушайте музыку в виртуальном объемном звучании

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов

    3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Настройте комфортный для вас уровень басов. Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

    Караоке для любителей вокального творчества

    Караоке для любителей вокального творчества

    Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

    Режим Incredible Surround ™ расширяет зону звучания

    Режим Incredible Surround™ расширяет зону звучания впечатляющим способом, создавая ощущение, что вокруг вас находятся дополнительные динамики.

    • Звук

      Выходная мощность
      150 Вт RMS
      Улучшение звука
      3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Virtual Ambience Control, Цифровое управление звуком, Incredible Surround
      Звуковая система
      Dolby Digital

    • Подключения

      Микрофон
      Двойные гнезда для микрофона
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео, СВ
      Сохранение радиостанций
      40

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
      Тип дисплея
      Индикаторная панель
      Часы
      На главном дисплее
      Караоке
      Эхоконтроль, Кнопочный контроль, Громкость микрофона
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт

    • Питание

      Источник питания
      200-240 В, 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Краткое руководство пользователя, Компонентный видеокабель YPbPr, Антенна FM/MW диапазонов, Шнур питания сети переменного тока, Видеокабель
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      18,95 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повтор/В произвольном порядке/Программа
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
      Программируемые дорожки
      16

    • Воспроизведение фотоснимков

      Улучшение изображения
      Слайд-шоу, Переворот фотографий, Поворот, Увеличить

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Международная гарантия
    • Краткое руководство пользователя
    • Компонентный видеокабель YPbPr
    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Видеокабель
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.