Для вашего телевизора будет подходящей плоская мини-система FWD876. Ведь её звучание исключительно: 5.1 Surround Sound, MAX Sound для мгновенного увеличения мощности и 3-х ступенчатый DBB для замечательных басов. К тому же, можно наслаждаться фото и музыкой напрямую с устройств USB.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
н/д
Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства
Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.
Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB
Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.
Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.
3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников
Система Dolby Pro Logic II является усовершенствованным матричным дешифратором, который извлекает пять каналов объемного звучания, два из которых являются полностью объемными, из любого стерео сигнала.
Воспроизведение DivX для видеоизображения высокой степени сжатия
Благодаря поддержке DivX можно наслаждаться кодированным видео DivX прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео, на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD-видео. Диски DivX могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Общая мощность 600 Вт RMS/ 8000 Вт PMPO
нет данных
Система цифрового объемного звука DTS - для получения объемного звука в бытовых системах
Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.
Звук
Выходная мощность
8000 Вт PMPO
Улучшение звука
MAX Sound, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Virtual Ambience Control, Цифровое управление звуком
Звуковая система
DTS, Объемный звук Dolby Digital, Dolby Prologic II
Громкоговорители
Тип сабвуфера
Активный
Подключения
Микрофон
Двойные гнезда для микрофона
USB
Порт USB
Вход Aux
Линейный вход
Наушники
3,5 мм
Тюнер/прием/передача
Автоматическая цифровая настройка
Да
Диапазоны тюнера
FM стерео, СВ
Сохранение радиостанций
40
Комфорт
Будильники
Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал с магнитофона, Таймер отключения
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.