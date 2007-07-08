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  • Идеальный приятель для ТВ с великолепным звуком Идеальный приятель для ТВ с великолепным звуком Идеальный приятель для ТВ с великолепным звуком

    Микросистема Hi-Fi с DVD

    FWD876/58

    Идеальный приятель для ТВ с великолепным звуком

    Для вашего телевизора будет подходящей плоская мини-система FWD876. Ведь её звучание исключительно: 5.1 Surround Sound, MAX Sound для мгновенного увеличения мощности и 3-х ступенчатый DBB для замечательных басов. К тому же, можно наслаждаться фото и музыкой напрямую с устройств USB.

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    Микросистема Hi-Fi с DVD

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    Идеальный приятель для ТВ с великолепным звуком

    Исключительная мощность 5.1 Surround Sound

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    н/д

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB

    Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB

    Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    3-ступенчатое динамическое усиление НЧ

    3-ступенчатое динамическое усиление НЧ

    Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников

    Система Dolby Pro Logic II является усовершенствованным матричным дешифратором, который извлекает пять каналов объемного звучания, два из которых являются полностью объемными, из любого стерео сигнала.

    Воспроизведение DivX для видеоизображения высокой степени сжатия

    Благодаря поддержке DivX можно наслаждаться кодированным видео DivX прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео, на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD-видео. Диски DivX могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

    Общая мощность 600 Вт RMS/ 8000 Вт PMPO

    нет данных

    Система цифрового объемного звука DTS - для получения объемного звука в бытовых системах

    Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

    • Звук

      Выходная мощность
      8000 Вт PMPO
      Улучшение звука
      MAX Sound, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Virtual Ambience Control, Цифровое управление звуком
      Звуковая система
      DTS, Объемный звук Dolby Digital, Dolby Prologic II

    • Громкоговорители

      Тип сабвуфера
      Активный

    • Подключения

      Микрофон
      Двойные гнезда для микрофона
      USB
      Порт USB
      Вход Aux
      Линейный вход
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео, СВ
      Сохранение радиостанций
      40

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал с магнитофона, Таймер отключения
      Тип дисплея
      Индикаторная панель
      Часы
      На главном дисплее
      Караоке
      Эхоконтроль, Кнопочный контроль, Громкость микрофона

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Компонентный видеокабель YPbPr, Кабель композитного видеосигнала (Y), Видеокабель, Кабель DIN, Шнур питания сети переменного тока, Батарейки для пульта ДУ, Краткое руководство пользователя, Антенна FM/MW диапазонов
      Инструкция по эксплуатации
      Русский

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      35,7 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Полностью логическая
      Режимы воспроизведения дисков
      Повторить / одна / все / программа, Возможность программирования 99 дорожек
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
      Количество дек
      1
      Режимы для USB Direct
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Стоп, Повтор, Вперемешку, Запрограммированное воспроизведение

    • Воспроизведение фотоснимков

      Улучшение изображения
      Слайд-шоу, Переворот фотографий, Поворот, Увеличить

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Компонентный видеокабель YPbPr
    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Видеокабель
    • Кабель DIN
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Батарейки для пульта дистанционного управления
    • Краткое руководство пользователя
    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Международная гарантия
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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