Другие продукты в комплекте
- Сетевой шнур питания
- Антенна FM/MW
- Краткое руководство по использованию
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
FWM372/12
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Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.
Virtual Ambience Control (VAC) создает виртуальную звуковую среду, которая цифровым образом имитирует акустические характеристики особых помещений или условий, например, концертных залов, кинотеатров, галерей, дискотек и т.п. Реалистично воссоздавая звуковую среду различных помещений и условий, VAC кардинально улучшает ощущения от прослушивания вашей любимой музыки.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
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