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    Мини-система Hi-Fi

    FWM372/12

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    Мини-система Hi-Fi

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    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

    CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

    Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

    60 часов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD

    60 часов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD

    Virtual Ambience Control обеспечивает настройку виртуального звука

    Virtual Ambience Control (VAC) создает виртуальную звуковую среду, которая цифровым образом имитирует акустические характеристики особых помещений или условий, например, концертных залов, кинотеатров, галерей, дискотек и т.п. Реалистично воссоздавая звуковую среду различных помещений и условий, VAC кардинально улучшает ощущения от прослушивания вашей любимой музыки.

    • Звук

      Улучшение звука
      MAX Sound, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Цифровое управление звуком 4 режима, Virtual Ambience Control

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ, AM
      RDS
      Новости, Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
      Тип дисплея
      Индикаторная панель
      Часы
      На главном дисплее
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт

    • Питание

      Источник питания
      200-240 В, 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW диапазонов, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный буклет

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Полностью логическая
      Формат сжатия
      MP3, WMA
      Режимы воспроизведения дисков
      Возможность программирования 99 дорожек, Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
      Количество дек
      2
      Режимы для USB Direct
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Стоп, Повтор, Вперемешку, Запрограммированное воспроизведение
      Тип загрузчика
      Карусель на 3 CD-диска

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Сетевой шнур питания
    • Антенна FM/MW
    • Краткое руководство по использованию
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    Badge-D2C

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