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  • Мгновенное копирование и воспроизведение музыки Мгновенное копирование и воспроизведение музыки Мгновенное копирование и воспроизведение музыки

    Мини-система Hi-Fi с MP3

    FWM377/12

    Мгновенное копирование и воспроизведение музыки

    FWM377 предлагает чейнджер на 3 компакт-диска, 30-ти часовое непрерывное воспроизведение музыки и возможность копировать музыку прямо на устройство USB с компакт-дисков, кассет и тюнера. Кроме того, функция Max Sound и динамическое усиление НЧ обеспечивают великолепное звучание!

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    Мини-система Hi-Fi с MP3

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    Мгновенное копирование и воспроизведение музыки

    для неограниченных возможностей

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

    30 часов воспроизведения музыки в формате MP3-CD

    30 часов воспроизведения музыки в формате MP3-CD

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов

    3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Настройте комфортный для вас уровень басов. Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

    CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

    Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

    Кассетная стереодека

    Кассетная стереодека

    Полная мощность 240 Вт RMS

    Полная мощность 240 Вт RMS

    2-х полосная АС Bass Reflex для мощного звучания

    2-х полосная АС Bass Reflex для мощного звучания

    Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

    Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

    Копирует музыку с компакт-дисков, радио и кассет на устройство USB

    Эта функция позволит вам с легкостью слушать всю вашу музыку прямо на портативном MP3 плеере. Просто копируйте музыку с компакт-дисков, кассет, радиопрограмм или с линейного входа системы прямо на устройство USB. Храните ваши любимые кассеты и переведите их содержание в формат MP3 без использования компьютера. Также можно предварительно установить таймер системы на запись вашего любимого радиошоу и она автоматически запишет шоу на устройство USB.

    • Звук

      Выходная мощность
      Музыкальная мощность 480 Вт

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Питание

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      14,9 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Краткое руководство пользователя
    • Батарейки для пульта дистанционного управления
    Badge-D2C

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