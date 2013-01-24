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Просто и эффективно
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто и эффективно
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах
Просто и эффективно
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто и эффективно
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах
Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 15 г/мин.
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Комфортное глажение
Аксессуары в комплекте
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Питание
Размер и вес