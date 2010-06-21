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    2800 series Паровой утюг

    GC2807/02

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги!

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    2800 series Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    С новой подошвой SteamGlide

    • Подошва SteamGlide
    Паровой удар до 85 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 85 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 85 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Полная гарантия на 2 года.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2000
      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,2
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Кнопка переключения режимов
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Безопасен в использовании
      Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 30 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик
      Паровой удар
      До 85 г/мин

    Badge-D2C

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