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PowerLife

Паровой утюг

GC2910/02
Общая оценка / 5
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2910/02
    Общая оценка / 5

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      Утюг с подошвой SteamGlide

      • 2000 Вт
      • Подача пара 30 г/мин
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Длина шнура питания
        2 м

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

      • Технические характеристики

        Мощность
        2000  Вт
        напряжение
        220—240 В

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2  кг

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Паровой удар
        До 90 г/мин

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