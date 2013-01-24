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PowerLife

Паровой утюг

GC2910/20
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2910/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      Утюг с подошвой SteamGlide

      • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 100г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2100 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Постоянная мощная подача пара

      Постоянная мощная подача пара

      Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,8  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Длина шнура питания
        • 1,8 м (за пределами Европы)
        • 1,9 м (в странах Европы)

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

      • Технические характеристики

        Мощность (во всех странах)
        2100  Вт
        напряжение
        220—240 В

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2  кг

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 35 г/мин
        Паровой удар
        до 100 г/мин

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