Ключевые слова для поиска
Создан для мощного глажения
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создан для мощного глажения
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Создан для мощного глажения
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создан для мощного глажения
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
Вес и габариты
Разглаживание складок
GC026/00
GC026/30
GC026/80