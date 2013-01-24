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PowerLife

Паровой утюг

GC2965/02
Общая оценка / 5
  • Создан для мощного глажения Создан для мощного глажения Создан для мощного глажения
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2965/02
    Общая оценка / 5

    Создан для мощного глажения

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Паровой утюг

    Создан для мощного глажения

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    Создан для мощного глажения

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PowerLife Паровой утюг

    Создан для мощного глажения

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для мощного глажения

      Утюг с электронной системой отключения питания

      • 2200 Вт
      • Подача пара 35 г/мин
      • Паровой удар 110 г
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Автоотключение в 3 случаях

      Автоотключение в 3 случаях

      Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

      Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

      Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Дополнительная устойчивость
        Резиновая вставка
        Длина шнура питания
        2 м

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Мощность (во всех странах)
        2200  Вт
        напряжение
        220—240 В

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2  кг

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 35 г/мин
        Паровой удар
        До 110 г/мин

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