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PowerLife Plus

Паровой утюг

GC2982/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    PowerLife Plus Паровой утюг

    GC2982/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      • Подача пара 35 г/мин, паровой удар 130г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2300 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

      Устойчивая подставка обеспечивает дополнительную стабильность

      Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Длина шнура питания
        2  м
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        35  г/мин
        Питание
        2300  Вт
        Паровой удар
        130  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        20  %

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