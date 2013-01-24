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PowerLife Plus

Паровой утюг

GC2988/80
Общая оценка / 5
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    PowerLife Plus Паровой утюг

    GC2988/80
    Общая оценка / 5

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 150г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2400 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      Устойчивая подставка обеспечивает дополнительную стабильность

      Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система автоотключения
        Да

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Паровой удар
        150  г

      • Быстрое разглаживание складок

        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        20  %

      • Борьба с накипью

        Очистка от накипи и загрязнений
        Встроенный контейнер для сбора накипи

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            • Экономия до 20 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320, при максимальной температуре