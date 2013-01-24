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EasyCare

Паровой утюг

GC3590/02
Общая оценка / 5
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    EasyCare Паровой утюг

    GC3590/02
    Общая оценка / 5

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EasyCare Паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    EasyCare Паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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      Отличные результаты, минимум усилий

      Теперь глажение стало в три раза проще и легче!

      • шнур 3 м
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2300 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Длина шнура питания
        3  м
        Объем резервуара для воды
        300  мл

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        328 x 129 x 163  см
        Масса утюга
        1,64  кг

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        35  г/мин
        Мощность
        2300  Вт
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        100  г
        Вертикальное отпаривание
        Да

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