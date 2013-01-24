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Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах
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Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Шнур длиной 2,5 м позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80