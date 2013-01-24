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Azur

Паровой утюг

GC4425/02
Общая оценка / 5
  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
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    Azur Паровой утюг

    GC4425/02
    Общая оценка / 5

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

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      Мощность и точность

      Утюг, обеспечивающий идеальное скольжение и мощную подачу пара

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 100г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Система автоотключения
      • 2400 Вт
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

      Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

      Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Паровой удар
        100  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Длина шнура питания
        3  м

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,55  кг
        Габариты изделия
        30,3 x 12 x 15,2  см
        напряжение
        220–240  В

      • Аксессуары

        Насадка для деликатных тканей
        Да

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