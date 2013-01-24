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Мощность и точность
Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и точность
Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах
Мощность и точность
Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и точность
Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах
В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80