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Azur Performer Plus

Паровой утюг

GC4520/45
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрее, проще, умнее Быстрее, проще, умнее Быстрее, проще, умнее
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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4520/45
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрее, проще, умнее

      С нашей премиальной подошвой

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • 2600 Вт
      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Паровой удар до 190 г

      Паровой удар до 190 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

      Коробка для хранения, подходит даже для горячего утюга

      Коробка для хранения, подходит даже для горячего утюга

      Эта уникальная и прочная коробка для безопасного хранения позволяет убрать горячий утюг сразу же после использования.

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Постоянная подача пара
        50 г/мин
        Распылитель
        Да
        Объем резервуара для воды
        300 ml
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка
        Длина шнура питания
        2 m
        Настройка подачи пара
        Да
        Мощность
        2600 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        T-ionicGlide
        Паровой удар
        190 g
        Система автоотключения
        Да

      • Очистка от накипи

        Быстрая очистка от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

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