Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

AZUR 2-in-1

Беспроводной паровой утюг

GC4820/02
Общая оценка / 5
  • Свобода движения, свобода выбора Свобода движения, свобода выбора Свобода движения, свобода выбора
    -{discount-value}
  • Play Pause

    AZUR 2-in-1 Беспроводной паровой утюг

    GC4820/02
    Общая оценка / 5

    Свобода движения, свобода выбора

    Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    AZUR 2-in-1 Беспроводной паровой утюг

    Свобода движения, свобода выбора

    Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества. Узнать обо всех преимуществах

    Свобода движения, свобода выбора

    Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    AZUR 2-in-1 Беспроводной паровой утюг

    Свобода движения, свобода выбора

    Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-iron

      Свобода движения, свобода выбора

      Мощная подача пара, работает со шнуром/без шнура

      • 30 г/мин, паровой удар 160 г
      • Подошва Anodilium
      • 2000 Вт
      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      2-в-1: удобный беспроводной и мощный паровой утюг

      2-в-1: удобный беспроводной и мощный паровой утюг

      Функция 2-в-1 позволяет пользоваться мощным паровым утюгом и без шнура питания, и с подключением к розетке. Ощутите полную свободу движений в беспроводном формате, не меняя привычный процесс: утюг будет заряжаться сам при установке на базовую станцию, пока вы меняете положение вещи на доске. А если ткань слишком жесткая, переключитесь на проводной режим и гладьте паровым утюгом как обычно.

      Паровой удар до 180 г

      Паровой удар до 180 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

      Интенсивный выброс пара обеспечивает постоянную подачу пара на максимальной мощности

      Интенсивный выброс пара обеспечивает постоянную подачу пара на максимальной мощности

      Разглаживайте даже самые устойчивые складки при помощи функции интенсивного выброса пара, которая включает постоянный и максимально сильный паровой поток. В отличие от функции парового удара, которая обеспечивает кратковременный и однократный выход пара, функция интенсивного выброса поддерживает непрерывную подачу пара на максимальном уровне в течение нескольких минут.

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Футляр для хранения и переноски

      Футляр для хранения и переноски

      Жесткий футляр для хранения и переноски защищает утюг, когда он не используется.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,4  м
        Функция 2-в-1: работает со шнуром/без шнура
        Да
        Защита от протекания
        Да
        Подошва
        Anodilium
        Паровой носик
        Да
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Зажим для гладильной доски
        Да

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подача пара
        180  г
        Постоянная подача пара
        30  г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Интенсивный выброс пара
        Да
        Распылитель
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Мощность
        2000 Вт
        Объем резервуара для воды
        250  мл
        Длина шнура
        2,4  м
        напряжение
        220 - 240 В

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии