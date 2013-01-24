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Azur

Паровой утюг

GC4850/02
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    Azur Паровой утюг

    GC4850/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство формы

      Утюг с мощной подачей пара

      • Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Система автоотключения
      • 2600 Вт
      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 180 г

      Паровой удар до 180 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

      Боковая крышка резервуара

      Боковая крышка резервуара

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Паровой удар
        180  г
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Паровой носик
        Да
        Подошва
        SteamGlide Plus
        Распылитель
        Да
        Питание
        2600  Вт
        Ionic Deep Steam
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,5  м

      • Легко использовать

        Быстрое и простое наполнение
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Система автоотключения
        Да
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка
        Мягкая ручка
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220–240  В

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