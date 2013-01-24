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Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели Azur позволяют легко перемещать утюг по одежде, разглаживая самые труднодоступные уголки. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
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Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели Azur позволяют легко перемещать утюг по одежде, разглаживая самые труднодоступные уголки. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Благодаря мощному паровому удару 200 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Комфортное глажение
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80