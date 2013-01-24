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Паровой утюг

GC4865/02
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    Паровой утюг

    GC4865/02
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    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Azur позволяют легко перемещать утюг по одежде, разглаживая самые труднодоступные уголки. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Azur позволяют легко перемещать утюг по одежде, разглаживая самые труднодоступные уголки. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство формы

      • Подача пара 45 г/мин; паровой удар 200г
      • Подошва SteamGlide
      • Система автоотключения
      • 2400 Вт
      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

      Благодаря мощному паровому удару 200 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки

      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Боковая крышка резервуара

      Боковая крышка резервуара

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        45  г/мин
        Паровой удар
        200  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,5  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Быстрое и простое наполнение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220–240  В

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