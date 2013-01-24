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Совершенство формы
Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах
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Совершенство формы
Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
Паровой удар 200 г
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80