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Azur

Паровой утюг

GC4891/02
Общая оценка / 5
  • Утюг мощностью 2600 Вт Утюг мощностью 2600 Вт Утюг мощностью 2600 Вт
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    Azur Паровой утюг

    GC4891/02
    Общая оценка / 5

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur Паровой утюг

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Azur Паровой утюг

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Утюг мощностью 2600 Вт

      Мощный утюг с увеличенной подачей пара

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
      • Подошва Anodilium
      • Система автоотключения
      • 2600 Вт
      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора для сбережения энергии, если он не используется более 5 минут.

      Паровой удар 200 г

      Паровой удар 200 г

      Паровой удар 200 г

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Anodilium
        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Паровой удар
        200  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Питание
        2600  Вт

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,5  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Быстрое и простое наполнение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220—240  В

      • Аксессуары

        Термоустойчивый короб для хранения
        Да

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