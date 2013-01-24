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PerfectCare Azur

Паровой утюг

GC4919/80
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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4919/80
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • Для всех тканей, допускающих глажение
      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

      Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

      Пар, обогащенный ионами, обеспечивает оптимальные результаты глажения, а ваши вещи всегда будут чистыми.

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

      Уникальный держатель шнура

      Уникальный держатель шнура

      Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

      Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

      Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

      Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 210 г

      Паровой удар до 210 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

      100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        T-ionicGlide
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Паровой удар
        210  г
        Мощность
        2800  Вт
        Распылитель
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,5  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Держатель шнура CordGuide
        Аккуратное хранение шнура
        Быстрое и простое наполнение
        Да
        Длина шнура питания
        2,5  м

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        Снижение энергопотребления на 10 %

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Желтый мигающий индикатор

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,75  кг

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