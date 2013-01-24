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PerfectCare Xpress

Утюг с компактным парогенератором

GC5050/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Xpress Утюг с компактным парогенератором

    GC5050/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Xpress Утюг с компактным парогенератором

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Xpress Утюг с компактным парогенератором

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Утюг с мощным компактным парогенератором внутри

      • Подача пара 50 г/мин
      • Подошва Anodilium
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • Для всех тканей, допускающих глажение
      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

      100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

      100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.

      Датчик подачи пара автоматически активирует паровой поток

      Датчик подачи пара автоматически активирует паровой поток

      Инновационный датчик автоматической подачи пара с детектором движения активирует паровой поток при движении утюга вдоль гладильной доски. Таким образом, пар всегда подается в необходимом объеме для эффективного разглаживания складок при минимальных потерях. Превосходные результаты и энергоэффективность.

      Постоянная мощная подача пара до 50 г/мин

      Постоянная мощная подача пара до 50 г/мин

      Постоянная мощная подача пара до 50 г/мин для более эффективного разглаживания складок на любой одежде.

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

      OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

      OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

      Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.

      Автоотключение в 3 случаях

      Автоотключение в 3 случаях

      Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Anodilium
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2600  Вт
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,5  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        320  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Картриджи против накипи, промывка

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