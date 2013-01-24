Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые были одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.