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Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза!
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза!
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Простая сборка и хранение
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30