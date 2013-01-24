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Парогенератор

GC6530
Общая оценка / 5
1 награда
  • Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
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    Парогенератор

    GC6530
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

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      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Компактный мощный парогенератор

      • CarryLock
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Простая сборка и хранение

      Простая сборка и хранение

      Простая сборка и хранение

      Постоянная подача пара до 110 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        110  г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        до 4
        Паровой носик
        Да
        Питание
        1980—2350  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        800  мл
        Время нагрева
        6  мин
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Длина шланга
        1,7  м

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Простая промывка

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Габариты изделия
        31,9 x 19,9 x 16,6  см
        Масса утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        4  кг

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