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Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Простая сборка и хранение
Настройка подачи пара для любого вида одежды.
Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Забота об окружающей среде
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80