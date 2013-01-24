Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

ProTouch

Отпариватель для одежды

GC670/05
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Деликатный уход за одеждой из шелка и кашемира у вас дома! Деликатный уход за одеждой из шелка и кашемира у вас дома! Деликатный уход за одеждой из шелка и кашемира у вас дома!
    -{discount-value}

    ProTouch Отпариватель для одежды

    GC670/05
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все Вертикальный отпариватель для одежды

      Деликатный уход за одеждой из шелка и кашемира у вас дома!

      Разработано для премиальной эффективности и удобства

      • 1800 Вт
      • 5 режимов подачи пара
      • Стационарная вешалка с плечиками
      • ЖК-дисплей, 5 аксессуаров
      Комплексные решения для премиальной эффективности

      Комплексные решения для премиальной эффективности

      Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.

      5 режимов подачи пара для разных типов одежды

      5 режимов подачи пара для разных типов одежды

      Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

      Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

      Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

      Для получения оптимальных результатов используйте щетку, подушечку из ворса, насадки для создания стрелок и воротника, а также рукавицу для дополнительной безопасности.

      Мощная постоянная подача пара

      Мощная постоянная подача пара

      Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

      Устойчивая напольная вешалка для любого типа одежды

      Устойчивая напольная вешалка для любого типа одежды

      Стационарная вешалка для дополнительной устойчивости.

      С ЖК-дисплеем

      С ЖК-дисплеем

      Понятный интерфейс с ЖК-дисплеем

      18 эффективных комплексных решений

      18 эффективных комплексных решений

      Отпариватель для одежды оснащен 18 комплексными решениями, которые обеспечивают эффективность и удобство от начала и до конца.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 40  г/мин
        Регулировка подачи пара
        Да
        Питание
        1800  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        2100  мл
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Автоматическое сматывание шнура
        Длина шнура питания
        2  м
        Длина шланга
        1,25  м
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Время разогрева
        30  с

      • Аксессуары

        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Насадка для стрелок
        Да
        Щетка
        Да
        Насадка для воротника
        Да
        Подушечка из ворса
        Да

      • Технические характеристики

        Габариты изделия
        38,6 x 79,2 x 23  см
        Размеры упаковки
        36 x 54,8 x 31,8  см
        напряжение
        220  В
        Вес изделия
        5,11  кг
        Вес продукта с упаковкой
        6,9  кг

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Капсулы очистки от накипи, промывка
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Подушечка из ворса
      • Щетка
      • Перчатка
      • Нас. д/воротника
      • Приспособления для брюк
      • Насадка для создания стрелок

      Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • для одежды из наиболее распространенных материалов