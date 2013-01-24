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Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах
Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах
В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Для глажения без усилий необходим большой объем пара. Высокий уровень подачи пара требует постоянного заполнения резервуара для воды. Резервуар для воды большого (1,4 л) объема сокращает необходимость в частом заполнении.
Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Паровой удар 270 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Забота об окружающей среде
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30