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Парогенератор

GC8375/02
Общая оценка / 5
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    Парогенератор

    GC8375/02
    Общая оценка / 5

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

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      Отличные результаты, минимум усилий

      Непрерывная мощная подача пара, резервуар для воды 1,4 литра

      • Паровой удар 270 г
      • 5,5 бар
      • Экорежим
      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Максимальное давление насоса — 5,5 бар

      Максимальное давление насоса — 5,5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Отсоединяемый резервуар для воды большого (1,4 л) объема

      Отсоединяемый резервуар для воды большого (1,4 л) объема

      Для глажения без усилий необходим большой объем пара. Высокий уровень подачи пара требует постоянного заполнения резервуара для воды. Резервуар для воды большого (1,4 л) объема сокращает необходимость в частом заполнении.

      Легкий утюг для глажения без усилий

      Легкий утюг для глажения без усилий

      Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

      Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

      Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Автоотключение срабатывает в 3 случаях

      Автоотключение срабатывает в 3 случаях

      Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

      Паровой удар 270 г для легкого разглаживания жестких складок

      Паровой удар 270 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        120  г/мин
        Паровой удар
        270  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 5,5
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1400  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Съемный резервуар для воды
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Система автоотключения
        Да
        Хранение шланга
        Фиксатор шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Длина шланга
        1,7  м

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Картриджи против накипи, промывка

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Габариты изделия
        35 x 35 x 25  см
        Масса утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        5  кг

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