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PerfectCare Aqua

Парогенератор

GC8635/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    GC8635/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Aqua Парогенератор

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Aqua Парогенератор

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      С технологией OptimalTemp и полностью прозрачным резервуаром для воды 2,2 л

      • 5 бар
      • паровой удар 220 г
      • Встроенный резервуар для воды 2,2 л
      • Фиксация Carry-lock
      OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

      OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

      Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые были одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.

      Давление до 5 бар

      Давление до 5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Большой полностью прозрачный резервуар для воды 2,2 л

      Большой полностью прозрачный резервуар для воды 2,2 л

      PerfectCare Aqua с уникальным большим резервуаром для воды, который позволяет долго гладить без необходимости долива воды. Это ускоряет и упрощает процесс глажения. Превосходный дизайн полностью прозрачного резервуара для воды позволяет видеть уровень воды со всех сторон.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Надежная фиксация утюга позволяет безопасно его переносить

      Надежная фиксация утюга позволяет безопасно его переносить

      Зафиксируйте утюг Philips и с легкостью переносите парогенератор в нужное место.

      100% быстрое глажение всех типов тканей — ни один утюг не справится быстрее

      100 % быстрое глажение даже самых сложных тканей — ни один парогенератор не справится с работой быстрее.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Подача пара
        Да
        Паровой удар
        220  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 5
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        2200  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Долив в любое время
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Длина шланга
        1,6  м
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Easy De-calc
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да

      • Технические характеристики

        Габариты изделия
        36,2 x 27 x 26,3  см
        Масса утюга
        1  кг
        Вес утюга + подставка
        4,5  кг

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