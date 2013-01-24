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PerfectCare Performer

Парогенератор

GC8721
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    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8721
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    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Performer Парогенератор

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно быстрое глажение

      благодаря мощной постоянной подаче пара

      • Максимальное давление насоса — 6,2 бар
      • Паровой удар до 380 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
      • со съемным резервуаром для воды
      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы обеспечивает комфортное использование парогенератора. Верхняя часть ручки покрыта очень мягким материалом с уникальной структурой. Эти особенности помогают сделать процесс глажения более приятным.

      Легкий парогенератор для удобного использования

      Легкий парогенератор для удобного использования

      Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали мощный парогенератор, который весит гораздо меньше стандартных моделей. Поэтому прибор устанавливается на гладильной доске в устойчивое положение и удобен в переноске.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Система Smart Calc-Clean представляет собой встроенную функцию удаления накипи и очистки, позволяющую продлить срок службы парогенератора. Утюг напомнит о необходимости очистки и удаления накипи при помощи светового и звукового сигналов. Просто поместите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите процесс. Для сбора использованной воды и накипи обычно требуется около 2 минут. Парогенератор издаст звуковой сигнал, когда будет снова готов к использованию.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Прочная антипригарная подошва SteamGlide Plus с керамическим покрытием оснащена внутренним слоем из оксида титана для качественного глажения.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология ProVelocity
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Питание
        2600  Вт
        Давление
        Максимальное давление насоса — 6,2 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 380  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        5  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шланга
        1,6  м
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • Да

      • Карта памяти

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        • Velcro Fix
        • Да
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        24,6 x 33,5 x 44,9  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        22 x 24 x 37  см
        Вес утюга
        1,22  кг
        Вес утюга + подставка
        3,2  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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