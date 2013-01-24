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PerfectCare Performer

Парогенератор

GC8723/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения
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    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8723/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Performer Парогенератор

    Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Performer Парогенератор

    Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Постоянная мощная подача пара для ультрабыстрого глажения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л

      • Максимальное давление насоса — 6,2 бар
      • Паровой удар до 390 г
      • SoftGrip
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      Съемный резервуар для воды 1,8 л, до 2 часов глажения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л, до 2 часов глажения

      Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,8 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличные результаты глажения.

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      "Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Компактный, удобный в хранении парогенератор оснащен революционными технологиями: 1) улучшенный процессор Smart Control с точностью регулирует температуру подошвы. Вам не придется настраивать температуру самостоятельно; 2) компактное паровое устройство ProVelocity генерирует больше пара для более быстрого глажения."

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Компактное паровое устройство ProVelocity: всегда мощная подача пара

      Вода под высоким давлением поступает из резервуара в утюг за счет работы насоса. Внутри паровой камеры на большой скорости курсирует большой объем воды. Таким образом достигается постоянная мощная подача пара из подошвы без конденсации.

      Легкий парогенератор Philips

      Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали наш самый компактный парогенератор. Прибор легко помещается на гладильной доске для еще более удобного глажения и занимает намного меньше места, что гарантирует удобное хранение.

      Интеллектуальная система очистки от накипи: звуковые и световые напоминания

      Интеллектуальная система очистки от накипи представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту парогенератора, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а парогенератор готов к использованию.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Максимальное давление насоса — 6,2 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Количество пара можно регулировать.

      SoftGrip: невероятно удобная ручка

      Ручка покрыта мягким и приятным на ощупь материалом. Благодаря особой текстуре прибор удобно держать за ручку во время глажения

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология ProVelocity
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Питание
        2600  Вт
        Давление
        Максимальное давление насоса — 6,2 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 390  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        5  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шланга
        1,6  м
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • Да

      • Карта памяти

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        • Velcro Fix
        • Да
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        22 x 24 x 37  см
        Вес утюга
        1,22  кг
        Вес утюга + подставка
        3,2  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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